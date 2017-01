Ezeket a játékokat hozza el Nintendo Switch-re a Ubisoft

A Ubisoft hivatalos és formális keretek között is bejelentette, hogy milyen videojátékokkal szeretnék majd megtámogatni a megjelenés után a Nintendo Switch konzolt, amelyhez legalább egy kezdőcímet is állítanak.

Ez alesz, amely kifejezetten nagy gondot fordít a Joy Con kontroller támogatására, de akár okostelefonunkat is felhasználhatjuk benne kontrollerként a játék során, amelyben ugyebár az lesz a lényeg, hogy mi legyünk a világ legnagyobb táncbajnokai.A Just Dance 2017 mellett a Ubisoft elhozza még a konzolra a-t is - egyelőre nem tudni mikor -, de a decemberben megjelent, és még egészen újnak számítócímű téli extrém sportos alkotás sem marad ki a sorból.Olyan saját fejlesztésű cím azonban, mint korábban a ZombiU volt a Wii U-ra, ezúttal nem várható a Ubisofttól. Legalább egyelőre nem.