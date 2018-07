Ezeket a címeket viszi a Bethesda a gamescomra

Nagyon jó dolga lesz azoknak, akik augusztusban kilátogatnak a kölni expóra, hiszen olyan játékokat próbálhatnak majd ki, melyekre az átlag gamer egyelőre csak csorgatni tudja a nyálát.

A Bethesda is lerántotta a leplet a gamescomos felhozataláról, és a papírforma szerint természetesen játszható lesz a, illetve a már korábban bejelentett, roppant ígéretes mobilos játékuk is, ais nyomkodható-szagolgatható lesz.Ezenfelül lehet nyúzni majd akiegészítőt is, akit pedig a VR izgat, az egészen nyugodtan mehet pár kört a, hiszen lesz a srácoknál HTC Vive Pro készülék is. Sajnos a Fallout 76-tal várnunk kell az októberi bétáig , azért szerencsére ezek is elég kecsegtetőek.