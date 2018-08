Ezekben változik a Call of Duty: Black Ops 4 a bétához képest

Call of Duty: Black Ops 4 bétája alapján érkezett visszajelzéseket jelen pillanatban is monitorozza, elemezgeti a Treyarch csapata, most pedig közölték velünk, hogy a megjelenéskor miben is fog különbözni a játék a már látottaktól.

Komoly gondokat okozott a tesztkörök során, hogy a térképen látszott, ha valaki éppen mögöttünk van, ezt viszont annyiban változtatják, hogy a Team Link nevezetű perk nélkül erre ezentúl nem lesz lehetőségünk.A spawn killeket is szabályozzák, hiszen a Tac-Deploy - mely lehetőséget biztosított rá, hogy szabadon éledjünk újra körülötte -, eléggé galád helyzeteket tudott szülni, azonbanA golyóálló mellények sokkal hasznosabbak lesznek a különböző robbanások ellen, illetve nem csak egy töltényt fognak ezentúl felfogni, helyette inkább minden beérkező találat sebzését csökkenti egy hangyányit, no meg 25 bónusz pont is jár érte, ha egy mellényes ellenfelet lövünk le.