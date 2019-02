Ezek voltak Japánban a legjobb eladásokat produkáló dobozos játékok PS4-re

Érdekes listát állított össze a Famitsu magazin arról, hogy melyek voltak azok a dobozos PS4-játékok, melyek a legjobb eladásokat tudták produkálni Japánban, avagy a videojátékok őshazájában a konzol eddigi fennállása során.

A lista tehát gyakorlatilag 2014 februárja óta számolja az eladásokat, ergo az elmúlt öt évet veszi számba, amiből kiderül, hogy a konzol eladásainak növekedése egyenes arányosságot mutatott az újabb címek mutatóival, így például az élre nem egy korai kezdőcím, hanemEzzel a Capcom szörnyvadász alkotása lett Japánban a legjobb eladásokat produkáló dobozos PS4-játék, ami mellett a dobogóra feljutott még a Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age és a Final Fantasy XV. Lássuk a teljes listát, zárójelben a tényleges eladási számokkal: Monster Hunter World (1,963,522)Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (1,368,698)Final Fantasy XV (1,036,879)Kingdom Hearts 3 (722,201)Call of Duty: Black Ops 4 (499,765)Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (442,032)NieR: Automata (407,637)Knack (400,888)Persona 5 (399,213)Call of Duty: WWII (387,498)Grand Theft Auto V (386,044)Call of Duty: Black Ops III (385,147)Minecraft: PlayStation 4 Edition (370,038)Yakuza 6: The Song of Life (367,965)Resident Evil 7: Biohazard (343,382)Dark Souls III (332,703)Dragon Quest Heroes (329,934)Resident Evil 2 (324,079)Spider-Man (307,511)Dragon Quest Heroes 2 (280,542)