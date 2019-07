Ezek voltak az elmúlt 20 év legkelendőbb videojátékai az Egyesült Államokban

Az NPD egy kis újságírói nyomásra úgy döntött a minap, hogy összeállít egy listát, melynek középpontjába az elmúlt 20 év legkelendőbb videojátékait állították össze, a végeredmény pedig egészen meglepő lett.

Bár a csapat kizárólag a három nagy konzolgyártó, a Sony, a Microsoft és a Nintendo platformjaira megjelent termékeket vette számításba az Egyesült Államok területéről, de így is meglepően tapasztalhatjuk, hogy ha a Rockstar nem hozza tető alá a GTA 5-öt, akkorSőt mi több, nemcsak a dobogós helyeket uralná az Activision szériája, hanem gyakorlatilag az egész listát, ahol egyedül a Guitar Hero III és a Rock Band tudtak még egy kis helyet szorítani maguknak az eladások terén.Call of Duty: Black OpsCall of Duty: Black Ops IICall of Duty: Modern Warfare 3Guitar Hero III: Legends of RockCall of Duty: Modern Warfare 2Rock BandCall of Duty: Black Ops IIICall of Duty: GhostsCall of Duty: WWII