Bemutatkozott hivatalosan az áprilisi Games With Gold felhozatal, melynek keretein belül Xbox One-on és Xbox Series S / X-en felfedezhetsz egy steampunk világot az Another Sightban, és feloldhatod a színek szavát a Hue című platformos fejtörőjátékban.

A klasszikus kínálatban pedig az Outpost Kaloki X-ben csillogtathatod meg intergalaktikus mágnás képességeidet, és felpörgetheted a motorokat az MX vs ATV Alive játékban.Az Xbox Live Gold tagok a Games with Gold keretében korlátozott ideig exkluzív hozzáférést kapnak ezekhez a játékokhoz. Az Xbox Game Pass Ultimate tagok is, akik az Xbox Game Pass segítségével a Gold minden fantasztikus előnyét élvezhetik, és több mint 100 kiváló minőségű játékhoz is hozzáférhetnek.

Nézd nagyban ezt a videót!