Ezek lesznek a Games With Gold májusi ingyen játékai

Májusban négy cím érkezik az Xbox Games with Gold kínálatába az Xbox Series X/S és Xbox One felhasználók számára, melyek szokás szerint az Xbox Live Gold tagok és az Xbox Games Pass Ultimate előfizetők számára elérhetőek.

Az első a Yoku's Island Express, amely május 1-31. között lesz elérhető. Ebben Yokut, a csomagkézbesítőt alakítjuk, aki Mokumanában, egy trópusi paradicsomban él és dolgozik. május 16. és június 15. között elérhető a The Inner World - The Last Monk. Ebben Asposia földjén kalandozol, hogy megtaláld az utolsó szélszerzetest, és beteljesítsd a sorsodat, mint a fuvolaorrú trónjának örököse.Május 1-15. között a Hydro Thunder Hurricane is bekerül a szolgáltatásba. Az alkotás tizenegy versenykörnyezetbe visz be, mint például a Monster Island és a Bermuda-háromszög. A Viva Pinata Party Animals május 16-31. között lesz elérhető. A játékban Hudson Horstachio, Franklin Fizzlybear és mások bőrébe bújva versenyezhetsz több mint 40 minijátékban, versenyeseményekkel vegyítve.

Nézd nagyban ezt a videót!