Ezek lehetnek a World of Warcraft: Battle for Azeroth gyűjtői kiadásának extrái

Néhány adatbányász értesüléseire hivatkozva több külföldi magazin is leközölte a hírt, miszerint fény derült a World of Warcraft: Battle for Azeroth gyűjtői kiadásának digitális extráira.

A kézzel fogható dolgokra egyelőre még nem --, ellenben pár digitális bónuszra már igen, ezáltal kiderült, hogy ha az Alliance oldalán vonultunk hadba, akkor egy Seabraid Stallion mounthoz juthatunk hozzá, ha viszont Hordások vagyunk, akkor a Gilded Ravasaurt mount ütheti a markunkat.Bármelyik oldalt is választottuk azonban magunknak, a Tottle harci pet garantált ajándék lesz, de hozzá és a két mounthoz is jár majd egy Fear of Strength az extra jutalmakért. További jó hír, hogy az adatbányászok információi szerint a Blizzard nemsokára indítja az alfa tesztet, ami nem meglepő annak fényében, hogy vélhetően ősszel érkezik a kiegészítő.