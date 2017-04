Ezek az ingyenes tartalmak jönnek a Titanfall 2-höz az elkövetkezendő hónapokban

Ahogyan azt a Respawn Entertainment munkatársai korábban bejelentették, az elkövetkezendő hónapokban még rengeteg ingyenes extra tartalom érkezhet a Titanfall 2 -höz, amiről a készítők most le is rántották a leplet.





Bár túl sok konkrétumot nem osztottak meg velünk, ellenben az kiderült, hogy április és június között, tehát az elkövetkezendő nagyjából két hónapban kapni fogunk két új multiplayer pályát Glitch és Relic név alatt, majd ezt követően érkezni fog egy új Titán, aztán két Prime Titán is berobog Ronin és Tone képében, végül pedig két extra pálya is jön a Live Fire játékmódhoz Traffic és Deck névvel.A legjobb hír azonban, hogy, amivel kapcsolatban június után sem áll meg az élet, lévén a tervek szerint később is egy halom extra tartalom jelenhet meg hozzá.