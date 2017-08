Ezek az ajándékok várnak rád, ha kipróbálod a Call of Duty WWII bétáját

Az Activision és a Sledgehammer Games a Twitteren bejelentették, hogy mindenkinek szeretnének egy kis ajándékkal kedveskedni, aki kipróbálja majd a Call of Duty WWII bétáját.





Ehhez egy MP Private Beta Combat Pack névre keresztelt DLC csomagot tesznek letölthetővé a későbbiekben a tesztelők számára, aminek részeként mindenki hozzáférhet, valamint egy exkluzív calling cardhoz és emblémához is, melyekkel akár hónapok múlva is jelezhetjük mások felé, hogy mi igazi veteránok vagyunk, hiszen a bétában is részt vettünk. Call of Duty WWII első nyilvános tesztjére egyébiránt augusztus 25-én kerülhet majd sor, és egészen augusztus 28-ig várja a játékosokat, első körben kizárólag PS4-en, de szeptemberben vélhetően a többi platformon is csatlakozhatunk az ütközetekhez.