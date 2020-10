Ezek a kasztok és fajok lesznek elérhetőek a Baldur's Gate 3 early access megjelenésekor

RPG mivolta miatt egyébként is reméltük, hogy a Larian nem aprózza el a Baldur's Gate 3 karakterkészítő részlegét, a legfrissebb információk szerint pedig ténylegesen ellátnak minket rengeteg lehetőséggel.

Konkrétan 16 faj és hat kaszt majd áll a játékosok rendelkezésére, hogy személyre szabhassák saját hősüket. Fajok terén választhatjuk természetesen az embereket, az elfeket, a githyankikat, fél-elfeket, drowokat, törpöket és félszerzeteket is, illetve megannyi más alfaj is van ezeken belül, úgyhogy nem lesz gond azzal, hogy megtaláljuk a nekünk tetszőt.Kasztok szempontjából pedig alehet a választásunk, de természetesen ezeken belül is több irányba fejlődhetünk majd - írják a fejlesztők egy kapcsolódó blogposztban . A korai hozzáférésű premier október 6-án várható.