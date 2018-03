Ezek a karakterek biztosan benne lesznek a Netflix-es The Witcher-sorozatban

Nagyszerű híreket osztott meg velünk az elmúlt napokban Lauren Schmidt Hissrich, a Netflix-féle The Witcher televíziós sorozat írója saját Twitter oldalán, ahol több bejegyzésen keresztül taglalta a képernyőn felbukkanó szereplőket.

Mint kiderült, a sorozat valóban erőteljesen a videojátékra épül majd, hiszen olyan karakterek is szerepet kapnak benne, akik a könyvekben vagy egyáltalán nem, vagy csak mellékesebb karakterek voltak, hiszen Ríviai Geralt, Yennefer, Ciri, Triss és Dandelion mellett egy sor más ismert karakter is felbukkan majd a képernyőn.Példának okáért, aki mellett Regis, Milva, Vilgefortz, Cahir, Leo Bonhart, Emhyr var Emreis, de még Yarpen Zigrin is felüti a fejét a képernyőn. Ez bizony nagyszerű hír!