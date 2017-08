Ezek a jómadarak felelősek a Life is Strange: Before the Storm zenéiért

Újabb fejlesztői napló került bemutatásra a Life is Strange: Before the Storm kapcsán, amiből megtudhatjuk, hogy kik azok az elvakult művészpalánták, akik a kérdéses kalandjáték nagyszerű zenéit komponálták és rögzítették.

A tetteseket úgy hívják, hogy Daughter, mely név egy brit indie zenekart takar, valamint, akik az alábbi felvételen mindent elmondanak nekünk a játék muzikális oldaláról, miközben nemcsak belenézhetünk a felvételekbe és a komponálás folyamatába, hanem nyilván hallhatunk is egy keveset a muzsikákból. Life is Strange: Before the Storm augusztus 31-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, mint egy három részesre szabdalt kis mini-sztori, ami az első évad előzményeit igyekszik feldolgozni számunkra - az alábbiak szerint ismét csodás dallamok társaságában.

