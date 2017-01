Ezek a játékok már biztosan megjelennek Nintendo Switch-re

Habár külön-külön is bejelentették őket az éppen aktuális fejlesztők vagy kiadók, a Nintendo most mégis összegyűjtötte egy listába, hogy melyek azok a játékok, amelyek már ha törik, ha szakad, de megjelennek Nintendo Switch-re.

Többségükről már mi is beszámoltunk nektek hajnali összefoglalónkban , illetve külön hírben, de azért biztosak vagyunk benne, hogy az alábbi lista így is szolgál még meglepetésekkel, elegendő csak olyan címekre pillantani, mintHa kíváncsi vagy, hogy milyen játékokért lesz érdemes Nintendo Switch-et venni márciusban, akkor ne habozz átfutni az alábbi listát:Untitled FIFA gameUltra Street Fighter 2: The Final ChallengersSuper Mario OdysseySkyrimArmsMario Kart 8 DeluxeHas Been HeroesJust Dance 2017SnipperclipsSuper Bomberman R1-2 SwitchThe Legend of Zelda: Breath of the WildArcade ArchivesDisgaea 5 CompleteDragon Ball: Xenoverse 2Farming SimulatorFast RMXFire Emblem WarriorsMinecraft Story Mode: The Complete AdventureMinecraft: Switch EditionPuyo Puyo TetrisRayman Legends Definitive EditionRimeShin Megami Tensei Brand New TitleSkylanders ImaginatorsSyberia 3SteepProject Sonic 2017Sonic ManiaNBA 2K18Lego City UndercoverI am Setsuna