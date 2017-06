Ez még minket is megölt: jön a Dragon Quest szemcsepp!

Simán betudható lenne egy áprilisi tréfának is a Square Enix legújabb bejelentése, akik megerősítették, hogy a Rohto csapata hamarosan egy Dragon Quest témájú szemcseppet fog piacra dobni - elsődlegesen kizárólag a szigetországban.

Mint ismert, Japánban gyakran kereszteződik egymással a popkultúra és a különféle használati tárgyak, hiszen arrafelé szinte bármit el lehet adni, ha az kapcsolható egy videojátékhoz, így pattant ki a gyártó fejéből az, hogy népszerű Rohto Z szemcseppjükből készítenek egy olyan változatot, amelynekMerthogy a szemcsepp belülről természetesen ugyanaz marad, a hatása is hasonló lesz - kapni lehet majd kontaktlencséhez, valamint sima frissítőként is -, ez a hír pedig nem lenne igazán teljes, ha nem tudnánk mutatni nektek egy-egy őrült, tipikusan japános reklámot is pluszban a kérdéses termékről.

