Ez lenne az első teaser kép a The Last Guardian alkotójának új játékáról?

Remélhetőleg nem kell ismét hosszú éveket, sőt egy komplett konzolgenerációt várnunk arra, hogy elkészülhessen Fumito Ueda legújabb videojátéka, amivel kapcsolatban talán jó hír, hogy a játékguru stúdiója az újévi köszöntéssel együtt egy teaserrel is meglepett minket.





A GenDESIGN hivatalos honlapján - ebben a független brigádban munkálkodik most Ueda a Team ICO egykori munkatársaival - megjelent ugyanis egy újévi üdvözlet mellett egy nagyobbacska teaser kép, aminek hátterét nem igazán ismerjük, de mindenki úgy gondolja, hogy ez az első látnivaló, amelyen a The Last Guardian alkotójának következő műve megmutatja magát.A fotó nem különösebben informatív, ezáltal néhány madárka mellett egy Uedára tipikusan jellemző kisgyermekes karakter látható rajta, méghozzá egy teremtmény mancsának a társaságában, ami így kicsit olyan,. Remélhetőleg hamarosan megtudjuk!