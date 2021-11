Ez lenne a decemberi PS Plus ingyen játék?

A decemberi hónap egyik ingyenes PlayStation Plus-játékára fény derülhetett viszont még egy-két hétbe beletelhet, mire a Sony hivatalosan is bejelenti a szolgáltatás következő hónapra vonatkozó címeit.

Egy új elmélet szerint a Sony minden hónap első keddjén kiadja az egyes hónapok ingyenes PlayStation Plus-játékait. Ha ez a minta megmarad, akkor a decemberi ingyenes játékok december 7-én fognak megjelenni, ezt pedig azért fontos megjegyezni, mert a szóban forgó játék december 7-én jelenik meg.Idén már többször előfordult, hogy a PlayStation Plus ingyenes játékkínálatában vadonatúj játékok jelentek meg aznap. Mindig olyan játékról volt szó, amelyet a Sony segített népszerűsíteni, akár úgy, hogy State of Play-helyet adott neki, akár úgy, hogy a PlayStation Blogon népszerűsítette. A másik közös nevező az volt, hogy az összes játék kisebb kiadvány volt, és konzol-exkluzív vagy egyenesen exkluzív.És bizony van egy alkotás, amire illenek ezek a kondíciók, nevezetesen a-ra. A 2pt Interactive által fejlesztett szoftver PC-re, PS4-re és PS5-re fog megjelenni december 7-én, de azt még meglátjuk, hogy valóban a PS Plus részét képzi-e majd.