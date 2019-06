Ez lehet a Bungie mai nagy bejelentése: ingyenessé válhat a Destiny 2?

Ma helyi idő szerint 19:00-kor ejti meg a Bungie azt a livestreamet, ami a Destiny 2 következő nagy korszakát fogja taglalni, ám egy szivárgásnak köszönhetően úgy fest, ez is idő előtt kicsusszant.









Az Engadget munkatársai ugyanis idő előtt nyomták meg a gombot, így kiderült, hogy idén szeptember 17-én, amikor berobog a korábban rebesgetett Shadowkeep expanzió, a játék teljes mértékben free-to-play modellre vált. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy, mellette pedig az első évad tartalmai is mind elérhetővé válnak.Persze a kiegészítőkért továbbra is fizetni kell majd, viszont ezáltal a játék hivatalosan is címet vált: Destiny 2 : New Light néven emlegethetjük a továbbiakban az alkotást. Ezenfelül a tegnap felmerülő cross-save funkció kapcsán is megtudtuk, hogy Xbox One és PC között fog működni, a PS4-esek ismét kimaradnak. Végül, de nem utolsó sorban:, ha hihetünk a pletykáknak.