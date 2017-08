Ez az Uncharted: The Lost Legacy trailer csak 30 másodperc, de eldobod tőle az agyad

A Sony bemutatott egy vélhetően a televíziókba (is) szánt friss Uncharted: The Lost Legacy trailert, ami bár alig lett 30 másodperces, azonban a játék eddigi talán leglátványosabb pillanatival szórakoztat minket.

Ennek megfelelően van benne sok-sok akció, harc, mutatványozás, kaszkadőrködés, és természetesen pár pillanatnyi dialógus is, miközben a pár másodperc alatt konkrétan egyAz Uncharted: The Lost Legacy egyébiránt már elkészült, aranylemezen van, augusztus 22-én pedig már meg is jelenik, a sorozat korábbi tagjaihoz hasonlóan kizárólag PS4-re.

