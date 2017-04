Ez a Persona 5 figura minden férfirajongó álma!

Miután nagyon kellemes sikert aratott világszerte, az Atlus felkérte a japán Amakuni csapatát, hogy tervezzenek néhány figurát a Persona 5 -höz, és a manufaktúra olyan jól teljesítette a feladatát, hogy nekünk konkrétan leesett az állunk.

































Bár egyelőre még csak egyetlen figurát mutattak be, de már ez is elég volt a csodálathoz, hiszen Ann Takamaki olyan hihetetlen részletességű kidolgozottságot kapott, hogyA kérdéses figura egyébként 20 centiméter magas, és 125 dollárnak megfelelő árért szerezhető be - ez több mint 35 ezer forint -, előrendelése pedig már él a Hobby Japan online boltjában, akik azt ígérik, hogy jövő január és február között szállítják majd a kézzel készített figurákat.