Ez a hatalmas pálya vár ránk a Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout játékmódjában

Alig néhány nappal a béta indulása előtt a Sledgehammer Games és az Activision bemutatták a Call of Duty: Black Ops 4 egyik legjobban várt újdonságához, avagy a battle royale élményeket kínáló Blackout játékmódhoz tartozó térképet.





A képhez egyelőre semmiféle különösebb információ sem társult, ellenben így is nagyszerűen szemügyre vehetjük rajta, hogy milyen hatalmas terület vár ránk, és azon belül is milyen rengeteg eltérő helyszín, ezáltalmindent, még egy Nuketown szigetet is találunk majd.Aki elfelejtette volna, a Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout játékmódjához kapcsolódó béta először szeptember 10-én rajtol el PS4-en, szeptember 14-től azonban a PC-sek és az Xbox One-osok is elérhetik maguknak a maximum 80 főt támogató , zombikat is felvonultató mókát.