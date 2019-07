Extrém nehézségi szinttel gyarapodott a World War Z

Elérhetővé vált PS4-re a Saber Interactive által fejlesztett World War Z legújabb ingyenes frissítése, aminek részeként néhány fontos újdonsággal bővült az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb zombis akciójátéka.

A Six Skulls névre keresztelt frissítés mindenkinek szabadon letölthető,, mely az összes pályán és játékmódban elérhető, neve alapján pedig bizonyára senkinek sem kell külön bemutatnunk.A frissítéssel érkezett természetesen néhány új felszerelés is, így például egy új katana, néhány skin, de ha minden fejezetet teljesítünk extrém nehézségi szinten, egy exkluzív távcsöves puska is jár majd nekünk. A frissítés hamarosan PC-re és Xbox One-ra is berobog majd!