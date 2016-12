Extrákat kínál a Zalman olcsó gamer egere

A Zalman itthon is igen kedvelt márka, hiszen termékeik nagy része a hazai pénztárcákhoz képest is barátinak mondható, a technológia terén pedig igyekeznek tartani a lépést az élmezőnnyel.

Nemrég az itthon is kapható ZM-M501R-ről osztott meg részleteket a gyártó, mely vélhetően egy újabb kiadást kap megegyező specifikációkkal. Az egér 5-6 ezer forintos árához képest extrákat is kínál a játékosok számára.Az Avago A3050-es optikai szenzor maximum 4000 DPI-re képes, ami bőven elég, a főbb gombok alatt pedig minőségi Omron kapcsolók kaptak helyet. Azkellemes extra ebben a szegmensben, ráadásul az aktuális DPI értékekhez négy különböző színű LED világítás is társul.