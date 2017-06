Extinction címmel érkezik a Killer Instinct fejlesztőinek új játéka

Az Iron Galaxy munkatársai - ők álltak a Killer Instinct és a Divekick mögött - bejelentették legújabb videojátékukat, amely Extinction címmel egy kicsit olyan lesz, mintha a God of War-t és a Dragon's Dogmát összekevertük volna egy kis Attack on Titannal.

Bár ezt leírni is nehéz volt, hát még élőben elképzelni, de higgyétek el, a készítők valami igazi különlegességet készítenek nekünk, amelyben az utolsó élő Sentinel irányításával a Revenii nevű szörnyszülöttek, egyfajta Titánszerű ogrék ellen kell majd felvennünk a harcot, akik éppen csak egy picikét lesznek nagyobbak nálunk.Az Iron Galaxy különleges, skill-alapú harcrendszert, falon futást, vertikális harcokat és teljesen rombolható környezetet ígér, méghozzá egy alapos kampány mellett tonnányi mellékes teendőkkel, horda stílusú játékmóddal és RPG elemekkel.Az első trailer hibátlanra sikerült, elképesztő hangulatot áraszt, amit remélhetőleg a játék is megőriz majd, melynek megjelenését PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is jövő év elején várunk.

