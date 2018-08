Van abban valami fanyar humor, mikor a Microsoft bejelenti az E3-on, hogy a Compulsion Games mostantól first-party stúdióként operál a vállalat égisze alatt, majd hónapokra rá exkluzív tartalom érkezik az egyik játékukhoz a rivális konzolra.

















A fejlesztők ugyanis a We Happy Few -hoz PlayStation VR-os kontentet szállítanak a Sony masinájára, mely egy különálló kis történetként üzemel. Az Uncle Jack Live VR címre keresztelt melléksztori egyébként We Happy Few egyébként augusztus 10-én hagyja el early access állapotát PC-n, Xbox One-on és PlayStation 4-en is. A bejelentéshez néhány kép is dukál, de nyilván egy ilyen jellegű játékot mindig átélni jobb, mint képeken vagy videón nézegetni.