Európában a foci, Amerikában a Pókember érdekelte a legjobban a PS4-tulajokat

A Sony nyilvánosságra hozta a PlayStation Store legfrissebb eladási listáit, így kiderült, hogy a múlt hónapban melyik videojátékból adták el a legtöbb digitális példányt az európai és az amerikai régióban.

Mint kiderült, szeptemberben az öreg kontinensen élők a fociért voltak megőrülve a leginkább, hiszen a dobogó első helyére a FIFA 19 került fel, és míg az ezüstérmet a Spider-Man kaparintotta meg, a bronzérmet megint egy sportjáték kapta, történetesen az NBA 2K19.Érdekesség, hogy a PS Store amerikai eladásait szemlélve ugyanebbe a három játékba futhatunk bele, azonban más sorrendben, ezáltal odaát a Spider-Man került az élre, és míg a második az NBA 2K19 lett, a harmadikon a FIFA 19 bukkant fel.FIFA 19NBA 2K19Battlefield 1Shadow of the Tomb RaiderGrand Theft Auto 5Pro Evolution Soccer 2019MinecraftTom Clancy's Rainbow Six SiegeRocket LeagueNBA 2K19FIFA 19Battlefield 1Destiny 2: Forsaken - Legendary CollectionNHL 19Madden NFL 19Grand Theft Auto 5Shadow of the Tomb RaiderThe Last of Us Remastered