Etiópia is bekerül a Civilization VI-ba az új DLC-vel

Július 23-án tovább gyarapodik a Civilization VI tartalmi része, köszönhetően annak, hogy egy friss DLC-vel dobják fel a kontentet, nevezetesen az Ethiopia Packkel, ami - ahogyan azt a neve is indukálja - többek között leszállítja Etiópiát.

Ha önmagában akarjuk megvásárolni a DLC-t akkor 5 dolcsit kell kicsengetni, azonban része a New Frontier Passnek. Új körzetet, új épületeket is hoz a csomag, illetve a Rise and Fall és Gathering Storm expanziók birtokosaiTulajdonképpen titkos társadalmakkal szórja meg a játék világát ez az újdonság, amiket megtalálva egy bitang erős kormányzóval gazdagodunk, akinek a bónuszait nem kell konkrétan egy városhoz hozzárendelnünk, minden terület egyaránt megkapja.

