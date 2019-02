A 1C Company bejelentette, hogy március elején egy igazán különleges, minden elemében klasszikus szerepjátékkal szeretnék megörvendeztetni a műfaj kedvelőit Eternity: The Last Unicorn cím alatt.

Az alkotás március 5-én érkezik PC-re és PS4-re, de később Xbox One-ra is beroboghat majd, a főszerepben egy varázslatos fantáziavilággal, egy kissé átlagos sztorival, két játszható karakterrel - egy fiatal elffel és egy vikinggel -, valamint 12 órányi élménnyel párosítva.Az Eternity: The Last Unicorn minden elemében az old school szerepjátékok nyomdokain jár, ezáltal fix kameranézet, rengeteg skill, fegyver, és megannyi fejlesztés vár benne ránk, méghozzá igencsak eredeti zenék társaságában.

