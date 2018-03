E-sportolókkal közösen fejlesztett profi gamer fejhallgatót mutatott be a Logitech

Újabb professzionális gamer headsetet mutatott be a Logitech, mely G PRO név alatt e-sportolók segítségével került kifejlesztésre, ezáltal biztosak lehetünk abban, hogy páratlan kényelem és kiemelkedő hangminőség vár majd ránk a használatával.

Az eszköz ennek megfelelően akár 50 százalékkal jobb hangszigetelést garantál, mint a korábbi Logitech G fülesek, amihez kimagasló kényelem és kellemes dizájn is csatlakozik, a non plus ultrát azonban aA PC-k mellett konzolokkal és mobilokkal is kompatibilis headset mindemellett a kapcsolódó driverekkel is képes javítani a hangzás minőségén úgy, hogy minden hang a lehető legkisebb torzítás mellett szólaljon meg. A Logitech G PRO fejhallgató várhatóan még áprilisban felkerül a boltok polcaira, méghozzá 100 eurós árcédulával.