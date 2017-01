eSport közvetítésben működik együtt a Blizzard és a Facebook

A Blizzard korunk egyik legmeghatározóbb vállalata a játékok piac, a Facebook pedig ugyan ezzel a címmel büszkélkedhet a közösségi médiát illetően, a két óriás összefogásából pedig az eSport rajongói profitálnak majd.

Nemrég ugyanis bejelentették, hogy a Heroes of the Dorm torna közvetítési joga a Facebook tulajdonába került, vagyis kizárólag online, a közösségi háló felületén lehet majd követni az eseményt. Ez egy komoly megállapodás, hiszen az amerikai és kanadai egyetemek között vívott, Heroes of the Storm-ra építkező csatát korábban az ESPN is adta, illetve a Twitch és YouTube felületein is nézhető volt.A verseny február közepén kezdődik és egészen április tart majd, a közvetítések pedig a játék Facebook oldalán nézhetőek majd. Ez a megállapodás tovább erősíti a Facebook eSport vonalát, Zuckerberg vállalata pedig egyre nagyobb fenyegetést jelent a Twitch-re.