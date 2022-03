És tényleg érkezik Snoop Dogg a Call of Duty-játékokba!

Úgy tűnik, az Activisionnek sikerült megszereznie a legendás rappert, Snoop Doggot a Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Vanguard és Call of Duty: Mobile játékokban való szerepvállalásra.

Az év eleji kiszivárgást követően a Call of Duty hivatalos Twitter-fiókja megerősítette, hogy Snoop Dogg is csatlakozik a csatához. A rapper és a FaZe Clan tagja április 1-től lesz elérhető a Call of Duty: Mobile-ban, majdA Call of Duty hivatalos közösségi oldalain nem szellőztett meg vagy jelentett be április 20-ai dátumot (khm, 420), de mivel Snoop Dogg addigra a Warzone-ban lesz, nem lenne meglepő, ha aznap valamilyen játékbeli esemény vagy tárgy lenne elérhető.