És most már Tom Hardy is benne van a Fortnite-ban

Manapság már meg sem lepődünk azon, hogy milyen crossoverek landolnak a Fortnite -ban, hiszen az egészen őrült elképzelésektől kezdve, az aktuális hype vonatok érthető megüléséig bezárólag mindennel élt már az Epic Games.

Most éppenséggel Tom Hardy-t építették be a játék skinjeinek tárházába, no de persze nem minden apropó nélkül. A hamarosan érkező Venom 2: Vérontó film crossoverje ez, ennek értelmében a színész mintAz Oscar-díjra jelölt színész saját skinje megengedi a játékosoknak, hogy kényük-kedvünk szerint váltsanak Eddie és Venom között, úgyhogy ebben tekinthető különbnek a korábban már debütált Venomos skinnek, melyet már láthattunk a Fortnite -ban.

