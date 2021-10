És itt van: a Kingdom Hearts-os Sora a Super Smash Bros. Ultimate legutolsó karaktere!

A Nintendo végre valahára leleplezte a Super Smash Bros Ultimate legutolsó extra karakterét, akivel kiegészítik a játékot, és mivel nagyok voltak az elvárások záróakkord mivolta miatt, így aggódtunk, hogy valami elbaltázott bejelentést ejtenek meg.

Szerencsére nem így történt, lévén a sokak által várt, a Kingdom Hearts-szériából ismert Sorát emelik be a felhozatalba.a letölthető figurák között, és vele együtt lezárul egy fejezet, mivelhogy a Nintendo nem fog több új karaktert hozzáadni a Super Smash Bros. Ultimate -hez.A már címében is igencsak árulkodó The Last Key videó megmutatja, hogy miként mutatkozott be Sora a nagyközönség számára. Lessétek meg magatoknak ti is a kulcsos fiút:

