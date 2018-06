Infómorzsák érkeztek a Devil May Cry 5-ből

Míg várunk a 2018-as gamescomra a további Devil May Cry 5 részletekért, érdemes odafigyelni a játék rendezőjére, Hideaki Itsuno-ra, aki megosztott pár kisebb részletet a játékkal kapcsolatban.

Tekintve, hogy a stuff a Devil May Cry 4 közvetlen folytatása - ignorálva ezzel a reboot epizódot -, ismét Nero-val leszünk, ezúttal pár évvel az előző rész eseményei után. A fiatal főhős egy mozgó démonvadász üzletet vezet, melynek transzportjául szolgáló furgonjáhozNero robotkarja a Devil Breaker nevet viseli, mely több funkciót is el fog látni: a rendező elhintette, hogy aki alaposan odafigyel a trailerre, az kiszúrhatja ezeket. Hideaki Itsuno továbbá kijelentette, hogy a játék túl fogja szárnyalni a rajongók elvárását - ami elég magasan van sokaknál az elég megosztó reboot-nak szánt DmC: Devil May Cry epizód után -, de bízzunk benne, hogy a rendező lelkes nyilatkozatai nem a semmiből eredeztethetőek. Az idei gamescom eseményen végre többet is megtudunk!