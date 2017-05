Erre lesz képes D.Va a Heroes of the Storm-ban

Minden jel arra utal, hogy a Blizzard apránként az összes Overwatch karaktert átpakolja a Heroes of the Storm -ba - ami egyáltalán nem is egy rossz ötlet -, így a minap bemutattak egy videót, amelyen a kérdéses multis játék dívája kapta a főszerepet.

Merthogy D.Va is hamarosan bekerülhet a Heroes of the Storm kínálatába, sőt mi több, a teszt szervereken már május 15-én megtalálhatjuk majd, éppen ezért az alábbi felvételen most rögtön megtudhatjuk, hogy miféle képességekkel is rendelkezik az alkotás keretein belül.Ott lesz például a Mech mode, aminek részeként D.Va robotként jelenik meg a pályán, és ha így elpusztítják, még mindig folytathatja az ütközetet Pilot mode-ban, képességei között pedig találhatunk különféle sebességnövelő boostereket, de mechaként és emberi alakban egyaránt eltérő lehetőségek várnak rá, ígymajd a Heroes of the Storm csataterein. Ha megismerkednél vele, itt a remek alkalom:

Nézd nagyban ezt a videót!