A Bandai Namco és a Dengeki Online csapata a minap egy közös streamet rendezett a Sword Art Online: Alicization Lycoris kapcsán, aminek részeként 99 százalékban a japán szövegelés kapta a főszerepet, így számunkra felirat nélkül elsőre talán nem sok érdekességgel szolgál a rögzített felvétel.

Csakhogy mégis érdemes lehet egy kicsikét belepörgetni, hiszen két kifejezetten erotikus jelenetet is szemügyre vehetünk az alkotásból, ígyHa másért nem is, miattuk érdemes lehet megnézni a Sword Art Online: Alicization Lycoris alábbi kedvcsinálóját, melyet május 22-től a gyakorlatban is megtapasztalhatunk majd PC-n, PS4-en és Xbox One-on egyaránt.

