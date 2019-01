Erős pontszámokat kapott a Resident Evil 2 remake az első kritikákban

A 2019-es játékfelhozatal nem lesz túl kegyes a pénztárcánkra nézve, ráadásul már a január is szőnyegbombázás-szerűen ontja ránk a jobbnál jobbnak ígérkező alkotásokat, egyike ezeknek a sokak által várva várt Resident Evil 2 Remake

Meg is érkeztek az első kritikák így három nappal a megjelenés előtt, aggodalomra pedig semmi ok, nem hibázott a Capcom, ugyanis nagyon magas pontszámokat zsebelt be a játék. A VG247 magazin szerint, de mutatjuk a pontszámokat:Eurogamer - AjánlottUSgamer - 4.5/5PC Gamer - 89/100Game Informer - 9.5GamesBeat - 85/100PCGamesN - 8Guardian - 5/5Gamespot - 9Telegraph - 5/5CGMagazine - 8.5EGM - 9.5Push Square - 8Press Start - 10GamesRadar+ - 4/5Easy Allies - 9Everyeye.it [olasz] - 9Hobby Consolas [spanyol] - 92/100Gameblog [francia] - 8