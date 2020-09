Erős gép kell a Mafia: Definitive Edition mellé, ha teljes pompájában akarjuk élvezni

A Hangar 13 fejlesztői végre nyilvánosságra hozták, hogy mekkora gépigénye lesz PC-n a Mafia: Definitive Edition -nek, mely hiába "csak" egy feldolgozás, attól még teljesen mai technológiák teljesítenek benne szolgálatot.

Ez pedig természetesen a rendszerkövetelményeken is megmutatkozik majd, hiszen bár elindulni könnyedén elindul a gyengébb konfigurációkon is, de ha teljes pompájában szeretnénk élvezni a legendás gengszterkaland felújítását, akkor azért kell hozzá majd masina. Mafia: Definitive Edition várhatóan szeptember 25-én érkezik meg közénk PC mellett PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig áttanulmányoznád a kapcsolódó gépigényt, itt a remek alkalom!OS: Windows 10 64-bitDirectX: Version 11Processzor: Intel Core-i5 2550K 3.4GHz / AMD FX-8120 3.1GHzMemória: 6GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870HDD: 50 GBOS: Windows 10 64-bitDirectX: Version 11Processzor: Intel Core-i7 3770 3.4GHz / AMD FX-8350 4.2GHzMemória: 16GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700HDD: 50 GB