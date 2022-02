Érkezik Switch-re is a Zombie Army 4: Dead War

A Sold Out és a Rebellion bejelentette, hogy érkezik Nintendo Switch-re a Zombie Army 4: Dead War , méghozzá a tervek szerint 2022 április 26-án fogják kiadni a hibridmasinára a játékot.

Természetesen az elmaradhatatlan négy fős kooperatív mód most is jelen lesz, hovatovább minden extra tartalmat bepakolnak a Season Pass One-ból. Ezenfelül minden utólag érkezett Horda pálya is bekerül.azokra, akik Switch konzolon vágnak bele az őrületbe.Itt is élni fog a drop-in, drop-out alapú co-op mód, ergo bármikor ki-be csatlakozhatnak a csapattársak. Ha egy kicsit hangolódnál erre a hamarosan esedékes megjelenésre, akkor mindenképp legeltesd a szemed az alábbi bejelentő traileren!

Nézd nagyban ezt a videót!