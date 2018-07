Érkezik Switch-re a Warframe!

A Nintendo Switch egyébként is roppant erős játékfelhozatala ismét gyarapodik, ezúttal a már PC-n és konzolokon is bejáratott free-to-play Warframe -el bővül a repertoár.

A bejelentést maga a fejlesztőcsapat követte el az évente megrendezésre kerülő TennoLive 2018 eseményen, ahol egy rövid kis trailer-rel borzolták a kedélyeket a srácok. Az előzetesből kiderül, hogy, ugyanazok, akik a Doom-ot, a Wolfenstein 2-t, és a Rocket League-t költöztették a Nintendo masinájára.Sajnos megjelenési dátumot még nem kaptunk, de valószínűleg azok a Warframe rajongók, akik egyébként Switch-el is rendelkeznek nem bánják, hogy a játékot hamarosan utazás közben is tolhatják. Bár azt még nem tudni, hogy a játékot hogyan lehet offline játszani a konzolon, nyilván erre is választ kapunk nemsokára.

Nézd nagyban ezt a videót!