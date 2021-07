Érkezik Steamre és Xboxra a Surgeon Simulator 2

Megkapta hivatalos megjelenési dátumát a humoros operációs játék folytatása, nevezetesen a Surgeon Simulator 2 , amely PC-re fog megjelenni a Steamen és a Windows Store-on keresztül, valamint Xbox One-ra és Xbox Series S / X-re is kiadják.

A kampányt akár három barátunkkal együtt is végigtolhatjuk, de természetesen az első részből ismeretes kompetitív multiplayer mód is rendelkezésünkre áll. Az Xbox Series S / X-es változat esetében 4K felbontásra és 60 FPS-re számíthatunk, valamint a Smart Delivery funkció révén ha megvesszük Xbox One-ra a játékot, akkor a next-gen variánst is bérmentve megkapjuk.A cím ugyebár Epic Games Store exkluzívként rajtolt el nagyjából egy évvel ezelőtt, most viszont az Access All Areas változat részeként kijön az említett platformokra is, mely minden már megjelent extra tartalmat magában fog hordozni.

