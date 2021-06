Érkezik PS4-re is a Godfall, új expanzióval is bővül a játék

Ahogyan azt korábban már pletykálták, érkezik a Godfall PS4-re is, lévén az eddig PC és PS5 exkluzív program kapcsán a Gearbox megerősítette, hogy kiadják a Sony előző generációs masinájára is.

Nyilván grafikailag is teljesítményileg nem fog olyan eredményeket hozni a PS4-es változat, mint a PS5-ös, de elnézve azt, hogy még mindig borzasztóan kevés ember rendelkezik next-gen konzollal, így abszolút logikus döntés a portolás, tekintve hogy így minden eddiginél szélesebb közönséghez juthat el.Emellett a Gearbox nem habozott bejelenteni egy új kiegészítőt, nevezetesen a Fire & Darkness-t, amely augusztus 10-én fog debütálni PS4-en és PS5-ön is - alant meg is tekinthetitek a hozzá kapcsolódó trailert.

