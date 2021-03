Érkezik PS VR-ra a Doom 3 VR Edition

A 2017-es Doom VFR esetében már láthattuk, hogy hogyan is szuperál ez a franchise, ha átültetik a virtuális valóságba, azonban ezt egy szinttel feljebb emelik, lévén egy igazi klasszikust, a Doom 3-at is "VR-osítják".

A PS VR-ra érkező program alapvetően PS4-re készült, ellenben a PS5 visszafele kompatibilis funkciójának köszönhetően az újgenerációs konzolon is élvezhetjük a horrorisztikus Doom-élményt. Minderre egyébiránt március 29-én számíthatunk, tekintve hogy ekkor szándékozzák kiadni az alkotást.Hogy miként kell elképzelni ezt a gyakorlatban? Az alábbi trailer segít eligazodni, és talán a ti kedveteket is meghozza, hogy visszatérjetek egy kicsit ehhez a klasszikushoz, amit most megújult köntösben élvezhetünk majd ki.

Nézd nagyban ezt a videót!