Érkezik PlayStationre is a The Ascent

The Ascent című cyberpunk őrület a jövő hónapban jelenik meg PlayStation konzolokra, lévén miután a múlt hónapban erősen pletykálták, a Neon Giant stúdió megerősítette, hogy március 24-én érkezik PS4-re és PS5-re.

A bejelentés egy vadonatúj launch trailerrel érkezett, amit alább megnézhetsz te magad is. Arcade Berg, a stúdió társalapítója és kreatív igazgatója úgy fogalmazott, hogy lenyűgözte őket, hogy milyen elképesztő volt a The Ascent eddigi visszhangja Xboxon és PC-n, ezért #kvoer#nagyon örülnek, hogy a PlayStation játékosok új közönségéhez is eljuttathatják a játékot.Sajnos nem lesz crossplay co-op más platformokon játszókkal. További hír, hogy a Steamesek mától élvezhetik az új Cyber Warrior DLC csomagot, valamint a New Game+ módot.

