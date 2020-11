Az idei Nioh 2 sem marad ki a felújítási őrületből, hiszen a Koei Tecmo bejelentette a Nioh 2 Complete Editiont, ami csak és kizárólag PC-re fog megjelenni, mégpedig annak a mentalitásnak a társaságában, hogy szeretnék kihozni belőle a fejlesztők a maximumot.

A 2021. február 5-én érkező kiadás 4K felbontásban fog berobogni, HDR támogatást is kap, illetve már a premiertől fogva támogatni fogja az ultra széles monitorokat. A 144 Hz-et is tudja kezelni, illetve testre szabható a gombkiosztás is.Az alapjáték mellett, habár az utolsó még meg sem jelent. A The First Samurai most december 17-én debütál, úgyhogy a Complete Edition megjelenésére ez is kint lesz a piacon.

