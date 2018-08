Érkezik konzolokra a Dead Cells, előzetessel ünneplünk

Dead Cells már egy ideje early access állapotban tengeti mindennapjait PC-n, Macen és Linuxon, a Dark Soulsra emlékeztető oldalnézetes játék viszont most elhagyja korai hozzáférésű állapotát, illetve jön konzolokra is.

A cucc augusztus 7-én fut be Xbox One-ra, PlayStation 4-re és Nintendo Switch-re, ugyanezen a napon hagyja el early access státuszát is a többi platformon. A stuff egyébként bőven megér egy próbát,, szóval a gyenge idegzetűek lehet nem fogják sokáig bírni.A hírrel együtt érkezett egy pofás kis animált előzetes is, mely egyébként roppant hangulatosra sikeredett, és remekül megfogja a játék esszenciáját, szóval nézzetek rá, és döntsétek el, mennyire kell most az életetekbe egy jó kis hardcore szívatós élmény.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>