A jelenleg csak PC-n elérhető Crusader Kings III kapcsán idejekorán kiderülhetett, hogy érkezik konzolokra is, lévén a tajvani besoroló bizottság felületén belistázták az alkotást néhány friss platformra.

Egészen konkrétan PS5-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series S / X-re sorolták be a tavaly szeptemberben megjelent címet, amikor is Steamen, Microsoft Store-on, valamint a kiadó saját digitális felületén, a Paradox Store-on debütált a szoftver.Általában az ilyen belistázások nem szoktak téves információnak bizonyulni, úgyhogy lehet készülődni a konzolos portra. A kérdés már csak az, hogy vajon mikor jelenthetik be hivatalos keretek között, illetve hogy mikor jelenhet meg. Kíváncsian várjuk!