Érkezik az Oculus Go VR headset, ami nem igényel másik hardvert a működéshez

Mark Zuckerberg az Oculus Connect 4 konferencia részeként bejelentette az Oculus Rift VR headset egyszerűsített változatát, amely Oculus Go név alatt nem elég, hogy olcsóbb lesz, még extra hardvert sem igényel a működéshez.

A mintegy 200 dollárba kerülő Oculus Go leginkább a Samsung Gear VR headsetre hajaz - szoftveresen is kompatibilis vele -, és nyilvánvalóan, de arra éppen elég, hogy felfedezhessük vele a virtuális valóságot.Zuckerberg szerint ezzel a headsettel sokkal közelebb kerülhetnek ahhoz az ambiciózus tervhez, miszerint világszerte hamarosan több mint 1 milliárd ember élvezheti a virtuális valóság előnyeit.Az Oculus Go várhatóan jövőre érkezik, de a fejlesztői csomagok már novemberben kimennek, és vele párhuzamosan, amihez a korábbi 600 dollár helyett ezentúl már 400 dollárért is hozzáférhetünk majd.