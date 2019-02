A THQ Nordic és a Rainbow Studios bejelentették, hogy miután március végén lesz egy teljes éve annak, hogy megjelent az MX vs ATV All Out , ezért most egy évfordulós kiadással szeretnének megemlékezni róla, ami egyben a GOTY szerepét is betölti majd.

Ennek apropójából bejelentették az MX vs ATV All Out Anniversary Edition-t, mely március 12-én érkezik,Ennek megfelelően a játékhoz hozzáadnak öt Supercross pályát, öt National pályát, két Opencross pályát, két új Freeride pályát, valamint egy FMX arénát is, tehát bőven kapunk elég alapot ahhoz, hogy ismét nyeregbe szálljunk és csontig húzzuk a gázt. Érkezik PS4-re és Xbox One-ra!