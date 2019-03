Érkezik az Attack on Titan 2: Final Battle

Hamarosan újabb Titánvadászatra indulhatnak a népszerű Attack on Titan anime kedvelői, a sorozat aktuális évada mellett ugyanis érkezik egy újabb videojáték Attack on Titan 2: Final Battle címmel PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

A Koei Tecmo és az Omega Force fejlesztésében érkező alkotás nem egy teljesen új videojáték lesz, csupán a tavalyi Attack on Titan 2 kiegészítője, mely a közelgő harmadik évadhoz kapcsolódik majd, ezáltalSőt mi több, az Attack on Titan 2: Final Battle kecsegtet néhány újabb fegyverrel - mint például a páncélos Titán ellen bevethető Thunder Spears -, sőt Wall Reclamation Mode név alatt egy új játékmódot is kapunk, ahol csapatunk oldalán a Titánok által elfoglalt területek visszaszerzésén ügyeskedünk majd.A bővítmény a tervek szerint július 5-én jelenik majd meg a nyugati régióban, azonban egyelőre nem tudjuk még, hogy önállóan futtatható formában kapjuk, vagy csak az alapjátékkal fog működni.

